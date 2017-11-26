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    Сборная Франции выиграла Кубок Дэвиса впервые с 2001 года

    Теги сборная Франции Кубок Дэвиса сборная Бельгии ATP

    В финале Кубка Дэвиса сборная Франции в пятом решающем матче обыграла команду Бельгии и взяла первый титул с 2001 года. За счет этой победы французы стали 10-кратными победителями Кубка Дэвиса.

    После 2001 года Франция трижды проигрывала в финале – в последний раз в 2014 году Швейцарии.

    Бельгия играла в финале во второй раз за последние три года, но оба раза потерпела поражения.

    Кубок Дэвиса

    24-26 ноября 2017

    Мировая группа

    Финал

    Лилль, Франция

    Крытые корты, хард

    Франция – Бельгия – 3:2

    Давид Гоффен (Бельгия) – Люка Пуй (Франция) – 7:5, 6:3, 6:1

    Жо-Вильфред Тсонга (Франция) – Стив Дарси (Бельгия) – 6:3, 6:2, 6:1

    Ришар Гаске /Пьер-Уг Эрбер (Франция) – Рубен Бемельманс /Йорис де Лооре (Бельгия) – 6:1, 3:6, 7:6, 6:4

    Давид Гоффен (Бельгия) – Жо-Вильфред Тсонга (Франция) – 7:6, 6:3, 6:2

    Люка Пуй (Франция) – Стив Дарси (Бельгия) – 6:3, 6:1, 6:0

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