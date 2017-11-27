НБА. «Чикаго» принимает «Майами», «Миннесота» играет с «Финиксом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят три матча.
«Чикаго» принимает «Майами», «Миннесота» играет с «Финиксом». «Мемфис» попытается прервать 7-матчевую проигрышную серию в домашнем матче с «Бруклином».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.30, «United Center»
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.30, «Target Center»
- Дата проведения
- 27 ноября, 02.00, «FedExForum»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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