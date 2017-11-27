НБА. «Чикаго» принимает «Майами», «Миннесота» играет с «Финиксом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят три матча.

«Чикаго» принимает «Майами», «Миннесота» играет с «Финиксом». «Мемфис» попытается прервать 7-матчевую проигрышную серию в домашнем матче с «Бруклином».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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