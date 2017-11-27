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    НБА. «Чикаго» принимает «Майами», «Миннесота» играет с «Финиксом»

    Теги результаты Чикаго Мемфис Майами Миннесота Бруклин Финикс НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят три матча.

    «Чикаго» принимает &laquo;Майами&raquo;, &laquo;Миннесота&raquo; играет с &laquo;Финиксом&raquo;. «Мемфис» попытается прервать 7-матчевую проигрышную серию в домашнем матче с «Бруклином».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Чикаго – Майами 93:100 (13:7, 29:38, 19:19, 32:36)
    Дата проведения
    26 ноября, 23.30, «United Center»
    Онлайн матча Статистика

    Миннесота – Финикс 119:108 (33:27, 30:31, 30:22, 26:28)
    Дата проведения
    26 ноября, 23.30, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика

    Мемфис – Бруклин 2:2 (1 четверть)
    Дата проведения
    27 ноября, 02.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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