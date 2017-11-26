Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кубок мира. Смешанная эстафета. Подчуфарова, Юрлова, Цветков и Шипулин пробегут за Россию

    Теги Дарья Домрачева Надежда Скардино Валентина Семеренко Эмиль Хегле Свенсен Ондржей Моравец Кубок мира сборная России сборная России жен сборная Германии сборная Германии жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Франции сборная Франции жен результаты сборная Украины жен сборная Италии сборная Беларуси жен Антон Шипулин Марен Хаммершмидт Екатерина Юрлова-Перхт сборная Украины сборная Беларуси сборная Италии жен Арнд Пайффер Лукас Хофер Доротея Вирер Елена Пидгрушная Вероника Виткова сборная Чехии жен сборная Чехии Сергей Бочарников Жан-Гийом Беатрикс Владимир Чепелин Сергей Семенов Анаис Бескон Артем Прима Бенедикт Долль Доминик Виндиш Симон Дестье Тириль Экхофф Максим Цветков Йоханнес Бо смешанная эстафета Ольга Подчуфарова Франциска Пройс Ева Пускарчикова Анаис Шевалье Михал Крчмарж Лиза Виттоцци Ингрид Ланмарк Тандревольд

    26 ноября на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдет смешанная эстафета. За сборную России выступят Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Максим Цветков и Антон Шипулин.

    Фавориты

    1. Германия (Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер)
    2. Франция (Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестье)
    3. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бо, Эмиль Хегле Свенсен)
    4. Россия (Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Максим Цветков, Антон Шипулин)
    5. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер)
    6. Украина (Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов, Артем Прима)
    7. Чехия (Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Ондржей Моравец, Михал Крчмар)
    15. Беларусь (Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин)

    Дата проведения
    26 ноября, 19.10
    Онлайн гонки

    Эстерсунд, Швеция. Эстафета

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться