Кубок мира. Смешанная эстафета. Подчуфарова, Юрлова, Цветков и Шипулин пробегут за Россию
26 ноября на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдет смешанная эстафета. За сборную России выступят Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Максим Цветков и Антон Шипулин.
Фавориты
1. Германия (Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер)
2. Франция (Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестье)
3. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бо, Эмиль Хегле Свенсен)
4. Россия (Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Максим Цветков, Антон Шипулин)
5. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер)
6. Украина (Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов, Артем Прима)
7. Чехия (Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Ондржей Моравец, Михал Крчмар)
15. Беларусь (Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин)
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.10
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