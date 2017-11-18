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    Итоговый турнир ATP. 1/2 финала. Федерер играет с Гоффеном

    Теги Роджер Федерер результаты ATP Григор Димитров Давид Гоффен ATP Finals Джек Сок

    В субботу в Лондоне дебютанты итогового турнира ATP Джек Сок и Григор Димитров разыграют место в финале, а шестикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с еще одним дебютантом Давидом Гоффеном.

    Nitto ATP Finals

    Лондон, Великобритания

    12 – 19 ноября 2017

    Итоговый турнир ATP

    Призовой фонд – 8 000 000 долларов США

    Крытые корты, хард

    Полуфинал

    Роджер Федерер (Швейцария) Давид Гоффен (Бельгия)
    0:0
    Дата проведения
    18 ноября, 16.13
    Онлайн матча

     

    Григор Димитров (Болгария) Джек Сок (США)
    Дата проведения
    18 ноября, 22.00
    Онлайн матча

     

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