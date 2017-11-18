Итоговый турнир ATP. 1/2 финала. Федерер играет с Гоффеном

В субботу в Лондоне дебютанты итогового турнира ATP Джек Сок и Григор Димитров разыграют место в финале, а шестикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с еще одним дебютантом Давидом Гоффеном.

Nitto ATP Finals

Лондон, Великобритания

12 – 19 ноября 2017

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 8 000 000 долларов США

Крытые корты, хард

Полуфинал