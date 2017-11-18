Итоговый турнир ATP. 1/2 финала. Федерер играет с Гоффеном
В субботу в Лондоне дебютанты итогового турнира ATP Джек Сок и Григор Димитров разыграют место в финале, а шестикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с еще одним дебютантом Давидом Гоффеном.
Nitto ATP Finals
Лондон, Великобритания
12 – 19 ноября 2017
Итоговый турнир ATP
Призовой фонд – 8 000 000 долларов США
Крытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 18 ноября, 16.13
- Дата проведения
- 18 ноября, 22.00
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