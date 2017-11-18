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    Trophée de France. Осмонд, Сотскова, Загитова и Туктамышева выступят с произвольными программами

    Теги сборная России результаты Гран-при сборная Канады Trophée de France сборная Франции Елизавета Туктамышева сборная США сборная Японии сборная Казахстана сборная Германии женское катание Кейтлин Осмонд Мэ Беренис Мейте Мария Сотскова Полина Эдмундс Лорин Лекавалье Элизабет Турсынбаева Николь Шотт Маи Михара Юна Шираива Алина Загитова

    Сегодня на этапе Гран-при Trophée de France в Гренобле женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует канадка Кейтлин Осмонд, россиянка Мария Сотскова – 2-я, Алина Загитова – 5-я.

    Гран-при

    5-й этап

    Гран-при

    Trophée de France

    Гренобль, Франция

    Женщины

    Произвольная программа

    Начало – 15.20 по московскому времени

    Первая разминка

    1. Николь Шотт (Германия)
    2. Елизавета Туктамышева (Россия)
    3. Лорин Лекавалье (Франция)
    4. Мэ Беренис Мейте (Франция)
    5. Полина Эдмундс (США)

    Вторая разминка

    6. Маи Михара (Япония)
    7. Алина Загитова (Россия)
    8. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)
    9. Юна Шираива (Япония)
    10. Мария Сотскова (Россия)
    11. Кейтлин Осмонд (Канада)

    Положение после короткой программы

    1. Кейтлин Осмонд (Канада) – 69,05
    2. Мария Сотскова (Россия) – 67,79
    3. Юна Шираива (Япония) – 66,05
    4. Маи Михара (Япония) – 64,57
    5. Алина Загитова (Россия) – 62,46
    6. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 62,29
    7. Лорин Лекавалье (Франция) – 60,68
    8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 58,96
    9. Полина Эдмундс (США) – 56,31
    10. Николь Шотт (Германия) – 55,34
    11. Елизавета Туктамышева (Россия) – 53,03

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