Trophée de France. Осмонд, Сотскова, Загитова и Туктамышева выступят с произвольными программами

Сегодня на этапе Гран-при Trophée de France в Гренобле женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует канадка Кейтлин Осмонд, россиянка Мария Сотскова – 2-я, Алина Загитова – 5-я.

Гран-при

5-й этап

Гран-при

Trophée de France

Гренобль, Франция

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15.20 по московскому времени

Первая разминка

1. Николь Шотт (Германия)

2. Елизавета Туктамышева (Россия)

3. Лорин Лекавалье (Франция)

4. Мэ Беренис Мейте (Франция)

5. Полина Эдмундс (США)

Вторая разминка

6. Маи Михара (Япония)

7. Алина Загитова (Россия)

8. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)

9. Юна Шираива (Япония)

10. Мария Сотскова (Россия)

11. Кейтлин Осмонд (Канада)

Положение после короткой программы

1. Кейтлин Осмонд (Канада) – 69,05

2. Мария Сотскова (Россия) – 67,79

3. Юна Шираива (Япония) – 66,05

4. Маи Михара (Япония) – 64,57

5. Алина Загитова (Россия) – 62,46

6. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 62,29

7. Лорин Лекавалье (Франция) – 60,68

8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 58,96

9. Полина Эдмундс (США) – 56,31

10. Николь Шотт (Германия) – 55,34

11. Елизавета Туктамышева (Россия) – 53,03