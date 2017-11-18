КХЛ. «Амур» примет «Динамо», «Куньлунь» против СКА
В чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 ноября, 10.00, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 18 ноября, 10.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 18 ноября, 12.30, «Фэйян Арена»
- Дата проведения
- 18 ноября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 18 ноября, 17.00, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 18 ноября, 17.00, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Какой была бы КХЛ без СКА и ЦСКА
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