Trophée de France. Самарин, Фернандес, Уно представят произвольные программы

17-19 ноября во французском Гренобле проходит пятый этап серии Гран-при Trophée de France. После короткой программы в соревнованиях мужчин лидирует испанец Хавьер Фернандес, россиянин Александр Самарин – 3-й.

Гран-при

5-й этап

Гран-при

Trophée de France

Гренобль, Франция

Мужчины

Начало произвольной программы — 22.45 по московскому времени (18 ноября).

Произвольная программа

Первая разминка

1. Винсент Чжоу (США)

2. Ромен Понсар (Франция)

3. Денис Тен (Казахстан)

4. Макс Аарон (США)

5. Кевин Аймо (Франция)

Вторая разминка

6. Морис Квителашвили (Грузия)

7. Алексей Быченко (Израиль)

8. Миша Ге (Узбекистан)

9. Александр Самарин (Россия)

10. Хавьер Фернандес (Испания)

11. Шома Уно (Япония)

Положение после короткой программы

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 107,86

2. Шома Уно (Япония) – 93,92

3. Александр Самарин (Россия) – 91,51

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 86,98

5. Алексей Быченко (Израиль) – 86,79

6. Миша Ге (Узбекистан) – 85,41

7. Денис Тен (Казахстан) – 83,70

8. Макс Аарон (США) – 78,64

9. Кевин Аймо (Франция) – 70,00

10. Винсент Чжоу (США) – 66,12

11. Ромен Понсар (Франция) – 63,81

Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Trophée de France