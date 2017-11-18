Александр Тихонов: «Лишить россиян удовольствия посмотреть Игры-2018 – это катастрофа и неуважение к собственному народу»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал намерение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпийских игр-2018 в случае недопуска России к Играм.

«Я не удивлюсь ничему. Лишить россиян удовольствия посмотреть Олимпийские игры – это катастрофа и неуважение к собственному народу. Я не знаю, какому идиоту пришла в голову такая мысль. Я бы очень хотел спросить тех, наверху, какое хоть одно правильное решение принято? Может, они вообще откажутся показывать всё, что внутри России творится. Я ничему не удивлюсь. Это абсолютно безграмотные люди», – сказал Тихонов.

По мнению Александра Тихонова, причина проблем российского спорта – некомпетентность чиновников.

«Эта катавасия из-за абсолютной безграмотности двух ведомств: Мутко и его команда и Олимпийский комитет, который абсолютно бездействует. Вся причина только в этом. В стране 14 спортивных высших учебных заведений, а у нас нет ни одного нормально подготовленного руководителя! С 1960 года по 2001 год не было ни одного допинга. А дальше что началось, когда ушли профессионалы? Вот вам ответ на все вопросы», – добавил Тихонов.