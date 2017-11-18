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    Александр Тихонов: «Лишить россиян удовольствия посмотреть Игры-2018 – это катастрофа и неуважение к собственному народу»

    Теги Александр Тихонов телевидение сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал намерение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпийских игр-2018 в случае недопуска России к Играм.

    «Я не удивлюсь ничему. Лишить россиян удовольствия посмотреть Олимпийские игры – это катастрофа и неуважение к собственному народу. Я не знаю, какому идиоту пришла в голову такая мысль. Я бы очень хотел спросить тех, наверху, какое хоть одно правильное решение принято? Может, они вообще откажутся показывать всё, что внутри России творится. Я ничему не удивлюсь. Это абсолютно безграмотные люди», – сказал Тихонов. 

    По мнению Александра Тихонова, причина проблем российского спорта – некомпетентность чиновников.

    «Эта катавасия из-за абсолютной безграмотности двух ведомств: Мутко и его команда и Олимпийский комитет, который абсолютно бездействует. Вся причина только в этом. В стране 14  спортивных высших учебных заведений, а у нас нет ни одного нормально подготовленного руководителя! С 1960 года по 2001 год не было ни одного допинга. А дальше что началось, когда ушли профессионалы? Вот вам ответ на все вопросы», – добавил Тихонов.

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    Будете смотреть Олимпиаду-2018, если Россия туда не поедет?

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