Trophée de France. Пары. Тарасова и Морозов одержали победу, Джеймс и Сипре – 2-е

Сегодня на этапе Гран-при Trophée de France пары вышли на лед с произвольными программами. Итоговую победу одержали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Гран-при

5-й этап

Trophée de France

Гренобль, Франция

Пары

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 218,20

2. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) – 214,32

3. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) – 197,59

4. Любовь Илюшечкина — Дилан Москович (Канада) – 193,07

5. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай) – 188,14

6. Марисса Кастелли — Мервин Тран (США) – 177,15

7. Лола Эсбрат — Андрей Новоселов (Франция) – 146,72

8. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 130,43

Произвольная программа

1. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) – 141,14

2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 140,36

3. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) – 126,94

4. Любовь Илюшечкина — Дилан Москович (Канада) – 126,91

5. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай) – 125,74

6. Марисса Кастелли — Мервин Тран (США) – 118,16

7. Лола Эсбрат — Андрей Новоселов (Франция) – 94,82

8. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 85,84