Trophée de France. Пары. Тарасова и Морозов одержали победу, Джеймс и Сипре – 2-е
Сегодня на этапе Гран-при Trophée de France пары вышли на лед с произвольными программами. Итоговую победу одержали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Гран-при
5-й этап
Trophée de France
Гренобль, Франция
Пары
Итоговое положение
1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 218,20
2. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) – 214,32
3. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) – 197,59
4. Любовь Илюшечкина — Дилан Москович (Канада) – 193,07
5. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай) – 188,14
6. Марисса Кастелли — Мервин Тран (США) – 177,15
7. Лола Эсбрат — Андрей Новоселов (Франция) – 146,72
8. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 130,43
Произвольная программа
1. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) – 141,14
2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 140,36
3. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) – 126,94
4. Любовь Илюшечкина — Дилан Москович (Канада) – 126,91
5. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай) – 125,74
6. Марисса Кастелли — Мервин Тран (США) – 118,16
7. Лола Эсбрат — Андрей Новоселов (Франция) – 94,82
8. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 85,84
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