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    «Реал» и «Атлетико» отстали от «Барселоны» на 10 очков в чемпионате Испании

    Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико примера Испания

    «Атлетико» и «Реал» в матче 12-го тура чемпионата Испании сыграли вничью (0:0).

    Обе команды отстали на 10 очков от занимающей первое место «Барселоны» (34 очка). На данный момент у «Атлетико» и «Реала» по 24 очка, и они делят третье место.

    Второе место занимает «Валенсия», набравшая 27 очков. «Валенсия» еще не играла в рамках 12-го тура – матч с «Эспаньолом» состоится в воскресенье.

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