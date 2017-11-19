«Реал» и «Атлетико» отстали от «Барселоны» на 10 очков в чемпионате Испании
«Атлетико» и «Реал» в матче 12-го тура чемпионата Испании сыграли вничью (0:0).
Обе команды отстали на 10 очков от занимающей первое место «Барселоны» (34 очка). На данный момент у «Атлетико» и «Реала» по 24 очка, и они делят третье место.
Второе место занимает «Валенсия», набравшая 27 очков. «Валенсия» еще не играла в рамках 12-го тура – матч с «Эспаньолом» состоится в воскресенье.
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