«Реал» и «Атлетико» отстали от «Барселоны» на 10 очков в чемпионате Испании

«Атлетико» и в матче 12-го тура чемпионата Испании сыграли вничью (0:0).

Обе команды отстали на 10 очков от занимающей первое место «Барселоны» (34 очка). На данный момент у и «Реала» по 24 очка, и они делят третье место.

Второе место занимает «Валенсия», набравшая 27 очков. «Валенсия» еще не играла в рамках 12-го тура – матч с «Эспаньолом» состоится в воскресенье.

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