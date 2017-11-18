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    Ибрагимович сыграл впервые за 7 месяцев. Он вернулся после разрыва связок колена

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Антони Марсьяль

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович вышел на замену в матче 12-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:1).

    36-летний швед на 77-й минуте игры заменил форварда Антони Марсьяля. Ибрагимович принял участие в официальном матче впервые за 7 месяцев.

    Златан восстанавливался от разрыва крестообразных связок колена, который он получил в конце апреля в четвертьфинале Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1).

    В конце августа Ибрагимович подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

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