Ибрагимович сыграл впервые за 7 месяцев. Он вернулся после разрыва связок колена

Нападающий Златан Ибрагимович вышел на замену в матче 12-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:1).

36-летний швед на 77-й минуте игры заменил форварда . Ибрагимович принял участие в официальном матче впервые за 7 месяцев.

Златан восстанавливался от разрыва крестообразных связок колена, который он получил в конце апреля в четвертьфинале Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1).

В конце августа Ибрагимович подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.