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    НХЛ. Миронов забросил первую шайбу в лиге

    Теги Нэшвилл Колорадо НХЛ Андрей Миронов

    Защитник «Колорадо» Андрей Миронов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (2:5). 

    Российский игрок забросил свою первую шайбу в НХЛ с передачи Никиты Задорова и завершил матч с лучшей полезностью в команде «+2». 

    При этом его игровое время составило только 9 минут 46 секунд. Он успел также провести 1 силовой прием и заблокировать 1 бросок. 

    Всего у него стало 3 (1+2) очка в 7 матчах сезона.

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