НХЛ. Миронов забросил первую шайбу в лиге

Защитник Андрей Миронов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (2:5).

Российский игрок забросил свою первую шайбу в с передачи Никиты Задорова и завершил матч с лучшей полезностью в команде «+2».

При этом его игровое время составило только 9 минут 46 секунд. Он успел также провести 1 силовой прием и заблокировать 1 бросок.

Всего у него стало 3 (1+2) очка в 7 матчах сезона.

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