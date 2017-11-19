НХЛ. Миронов забросил первую шайбу в лиге
Защитник «Колорадо» Андрей Миронов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (2:5).
Российский игрок забросил свою первую шайбу в НХЛ с передачи Никиты Задорова и завершил матч с лучшей полезностью в команде «+2».
При этом его игровое время составило только 9 минут 46 секунд. Он успел также провести 1 силовой прием и заблокировать 1 бросок.
Всего у него стало 3 (1+2) очка в 7 матчах сезона.
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