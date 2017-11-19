«Вашингтон» – «Миннесота». Орлов забросил 2-ю шайбу в сезоне, Кузнецов – 5-ю

Российские игроки Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами в матче с «Миннесотой» (3:1).

Орлов отметился победным голом, который стал для него вторым в сезоне. Всего на его счету стало 4 (2+2) очка в 21 матче.

Кузнецов поставил точку в матче с передачи Александра Овечкина, а до этого ассистировал Ти Джею Оши. Всего у него стало 23 (5+18) очка в 21 матче.