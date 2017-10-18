Лига чемпионов. «Бавария» примет «Селтик», «Атлетико» в гостях у «Карабаха»
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» примет «Атлетико», «Бавария» – «Селтик», а «Челси» сыграет с «Ромой».
Лига чемпионов
3-й тур
Группа B
- Дата проведения
- 18 октября, 21.45, «Констант Ванден Сток»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.45, «Альянц-Арена»
Группа C
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, « Baku Olympic Stadium »
- Дата проведения
- 18 октября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
Группа D
- Дата проведения
- 18 октября, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.45, «Камп Ноу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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