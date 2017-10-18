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    Лига чемпионов. «Бавария» примет «Селтик», «Атлетико» в гостях у «Карабаха»

    Теги Бавария ПСЖ Рома Челси Селтик Спортинг Ювентус Барселона Атлетико Андерлехт Лига чемпионов результаты Олимпиакос Карабах

    В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» примет «Атлетико», «Бавария» – «Селтик», а «Челси» сыграет с «Ромой». 

    Лига чемпионов

    3-й тур

    Группа B

    Андерлехт Бельгия – ПСЖ Франция
    Дата проведения
    18 октября, 21.45, «Констант Ванден Сток»
    превью матча онлайн статистика
    Бавария Германия – Селтик Шотландия
    Дата проведения
    18 октября, 21.45, «Альянц-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    Группа C

    Карабах Азербайджан – Атлетико Испания
    Дата проведения
    18 октября, 19.00, « Baku Olympic Stadium »
    превью матча онлайн статистика
    Челси Англия – Рома Италия
    Дата проведения
    18 октября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика

    Группа D

    Ювентус Италия – Спортинг Португалия
    Дата проведения
    18 октября, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Барселона Испания – Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    18 октября, 21.45, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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