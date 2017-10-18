ЦСКА в матче с «Базелем» не нанес ни одного удара в створ ворот
ЦСКА в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Базелю» (0:2).
Футболисты московского клуба нанесли 11 ударов, но ни разу не попали в створ ворот соперника: 6 раз – мимо, 5 ударов были заблокированы.
Швейцарцы тоже пробили 11 раз и 6 раз – в створ ворот Игоря Акинфеева.
ЦСКА проиграл «Базелю» – 0:2 и остался на 3-м месте в группе
Опрос
ЦСКА выйдет из группы?
3278 голосов 48
- Да13%
- Нет87%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.