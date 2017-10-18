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    ЦСКА в матче с «Базелем» не нанес ни одного удара в створ ворот

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Базель Лига чемпионов

    ЦСКА в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Базелю» (0:2).

    Футболисты московского клуба нанесли 11 ударов, но ни разу не попали в створ ворот соперника: 6 раз – мимо, 5 ударов были заблокированы.

    Швейцарцы тоже пробили 11 раз и 6 раз – в створ ворот Игоря Акинфеева.

    ЦСКА проиграл «Базелю» – 0:2 и остался на 3-м месте в группе

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