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    Манчини о количестве легионеров: «Я согласен с Путиным, не могу не согласиться с нашим президентом»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Роберто Манчини премьер-лига Россия Лига Европы Русенборг Владимир Путин Крестовский лимит на легионеров

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии матча с «Русенборгом» ответил на вопросы журналистов.

    – Все ли готовы сыграть завтра?

    – Абсолютно все готовы к матчу. Единственное, в Лиге Европы другие правила – заявка меньше, так что очевидно, что кто-то останется вне ее.

    – Мы видели, что поле подлатали в матче с «Арсеналом». В каком состоянии оно сейчас? Почему не перестелили газон полностью?

    – Не знаю, почему приняли решение не менять его полностью, не я принимаю эти решения. Поле сейчас выглядит получше, чем в матче против испанцев. Посмотрим. Мне кажется, оно должно быть в неплохом состоянии.

    Владимир Путин посчитал количество легионеров у «Зенита» в матче с «Реал Сосьедадом». Не было ли просьбы уделять большее внимание российским игрокам?

    – Я согласен, не могу быть не согласен с нашим президентом.

    – Насколько «Русенборг» серьезный соперник? Вероятно, он сыграет в более закрытый футбол. Какие сложности ждете от этого матча?

    – Это сильная команда, которая практически регулярно выступает в европейских турнирах. Нас ждет очень сложная игра. «Русенборг» хорошо подготовлен физически, так что простого матча не будет точно. К тому же у них много игроков с опытом выступления в Европе. 

    – Аргентинцы, которые не сыграли с «Арсеналом», не вышли из-за перелета или вы готовили их к игре с «Русенборгом»?

    – Матч был в воскресенье, они прилетели в пятницу. Решили не рисковать, поэтому они не сыграли с «Арсеналом». Когда у тебя мало времени на восстановление, очень велик риск получить травму.

    – Хватило ли времени, чтобы привести всех вернувшихся из сборных к одному уровню?

    – Сейчас все чувствуют себя очень хорошо и готовы сыграть, – сказал Манчини.

    В начале октября Владимир Путин подшутил над Сергеем Фурсенко на заседании президентского совета по физической культуре и спорту, сказав: «Восемь человек иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь – три. Вот молодец!».

    Путин – Фурсенко: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!»

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