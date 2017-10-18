Манчини о количестве легионеров: «Я согласен с Путиным, не могу не согласиться с нашим президентом»

Главный тренер Роберто Манчини в преддверии матча с «Русенборгом» ответил на вопросы журналистов.

– Все ли готовы сыграть завтра?

– Абсолютно все готовы к матчу. Единственное, в другие правила – заявка меньше, так что очевидно, что кто-то останется вне ее.

– Мы видели, что поле подлатали в матче с «Арсеналом». В каком состоянии оно сейчас? Почему не перестелили газон полностью?

– Не знаю, почему приняли решение не менять его полностью, не я принимаю эти решения. Поле сейчас выглядит получше, чем в матче против испанцев. Посмотрим. Мне кажется, оно должно быть в неплохом состоянии.

– посчитал количество легионеров у в матче с «Реал Сосьедадом». Не было ли просьбы уделять большее внимание российским игрокам?

– Я согласен, не могу быть не согласен с нашим президентом.

– Насколько серьезный соперник? Вероятно, он сыграет в более закрытый футбол. Какие сложности ждете от этого матча?

– Это сильная команда, которая практически регулярно выступает в европейских турнирах. Нас ждет очень сложная игра. «Русенборг» хорошо подготовлен физически, так что простого матча не будет точно. К тому же у них много игроков с опытом выступления в Европе.

– Аргентинцы, которые не сыграли с «Арсеналом», не вышли из-за перелета или вы готовили их к игре с «Русенборгом»?

– Матч был в воскресенье, они прилетели в пятницу. Решили не рисковать, поэтому они не сыграли с «Арсеналом». Когда у тебя мало времени на восстановление, очень велик риск получить травму.

– Хватило ли времени, чтобы привести всех вернувшихся из сборных к одному уровню?

– Сейчас все чувствуют себя очень хорошо и готовы сыграть, – сказал Манчини.

В начале октября Владимир Путин подшутил над на заседании президентского совета по физической культуре и спорту, сказав: «Восемь человек иностранцев бегают за «Зенит» в . И два гражданина РФ, и вратарь – три. Вот молодец!».

Путин – Фурсенко: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!»