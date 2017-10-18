Мэр Калининграда призвал жителей уезжать из города на время матчей ЧМ-2018

Мэр Калининграда Александр Ярошук поделился ожиданиями от .

«Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70-100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу.

Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам – подскажите, пообщайтесь.

Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана», – сказал Ярошук в эфире радиостанции «КП-Калининград».