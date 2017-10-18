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    Мэр Калининграда призвал жителей уезжать из города на время матчей ЧМ-2018

    Теги болельщики ЧМ-2018 Александр Ярошук стадион Калининград

    Мэр Калининграда Александр Ярошук поделился ожиданиями от ЧМ-2018.

    «Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70-100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу.

    Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам – подскажите, пообщайтесь.

    Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана», – сказал Ярошук в эфире радиостанции «КП-Калининград».

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