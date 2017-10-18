Александр Тихонов: «Канделаки нужно гнать с «Матч ТВ» поганой метлой»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением насчет телеканала «Матч ТВ» и его генерального продюсера Тины Канделаки.

«Этот канал по своему призванию должен прославлять и пропагандировать российский спорт. Но то, что он показывает из российского спорта – это бездарные игры чемпионата России с пустыми трибунами. Больше от российского спорта там нет почти ничего.

Госпожа Канделаки, похоже, забыла, в какой стране она живет и какое государство платит ей огромные деньги и дает возможность себя проявить.

Я частенько просыпаюсь рано утром, включаю телевизор из любопытства. Там идут фильмы то о Майке Тайсоне, то о Мохаммеде Али, каких-то бейсболистах, но при этом забыты десятки прославленных советских и российских спортсменов. У нас достаточно своих героев.

Госпожу Канделаки нужно гнать поганой метлой только за то, что она не решила ни одной из поставленных задач.

С одной стороны, канал остается убыточным и полностью финансируется государственной компанией, с другой стороны, не решает задач по популяризации и пропаганде российского спорта. Они израсходовали огромные деньги на показ фильмов об иностранцах и иностранных футбольных чемпионатов, которые себя не окупают. Рейтинг канала нулевой.

Наверное, надо все расходы покрыть за счет Канделаки. Это не только мое мнение. Многие ветераны отзываются негативно об этом канале. Подготовили материал об одном из лучших хоккеистов XX века Владимире Петрове, так не могли найти 1,5 миллиона рублей, чтобы его смонтировать и показать во всей красе.

При этом в первый год работы канала на одни командировки сотрудников на футбольные матчи, куда возили по три комментатора, были потрачены огромные деньги. Мы забыли про все, что важно для нашей страны и для нашего спорта. Госпожа Канделаки, вы за счет российских денег стали врагом российского спорта», – написал Тихонов.

«Матч ТВ» возглавили люди с канала ТНТ