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    Кубок Кремля (ATP). Первый круг. Сафиуллин играет с Бхамбри, Габашвили встретится с Бубликом

    Теги результаты ATP Кубок Кремля

    В первый день Кубка Кремля Роман Сафиуллин (WC) сыграет с Юки Бхамбри (Q), а Александр Бублик (LL) – с Теймуразом Габашвили (WC).

    Кубок Кремля

    Москва, Россия

    16 – 22 октября 2017

    ATP World Tour 250

    Призовой фонд – 823 600 долларов

    Крытые корты, хард

    Первый круг

    Андрей Рублев (Россия) Филип Краинович (Сербия)
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

    Андрей Кузнецов (Россия) Даниил Медведев (Россия)
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

    Евгений Донской (Россия) Рожерио Дутра да Сильва (Бразилия)
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

    Юки Бхамбри (Индия) Роман Сафиуллин (Россия)
    6:26:4
    Дата проведения
    16 октября, 14.30
    Онлайн матча

     

    Александр Бублик (Казахстан) Теймураз Габашвили (Россия)
    Дата проведения
    16 октября, 16.30
    Онлайн матча

     

    Лукаш Росол (Чехия) Константин Кравчук (Россия)
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

    Томас Фаббиано (Италия) Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

    Ласло Дьере (Сербия) Паоло Лоренци (Италия)
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

    Дуди Села (Израиль) Борна Чорич (Хорватия)
    6:36:2
    Дата проведения
    16 октября, 09.00
    Онлайн матча

     

    Иржи Веселы (Чехия) Андреас Сеппи (Италия)
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

    Душан Лайович (Сербия) Ричардас Беранкис (Литва)
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

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