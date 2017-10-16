Кубок Кремля (ATP). Первый круг. Сафиуллин играет с Бхамбри, Габашвили встретится с Бубликом

В первый день Кубка Кремля Роман Сафиуллин (WC) сыграет с Юки Бхамбри (Q), а Александр Бублик (LL) – с Теймуразом Габашвили (WC).

Кубок Кремля

Москва, Россия

16 – 22 октября 2017

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 823 600 долларов

Крытые корты, хард

Первый круг