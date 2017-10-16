Кубок Кремля (ATP). Первый круг. Сафиуллин играет с Бхамбри, Габашвили встретится с Бубликом
В первый день Кубка Кремля Роман Сафиуллин (WC) сыграет с Юки Бхамбри (Q), а Александр Бублик (LL) – с Теймуразом Габашвили (WC).
Кубок Кремля
Москва, Россия
16 – 22 октября 2017
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 823 600 долларов
Крытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
- Дата проведения
- 16 октября, 14.30
- Дата проведения
- 16 октября, 16.30
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
- Дата проведения
- 16 октября, 09.00
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.