Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Липницкая будет работать комментатором на московском этапе Гран-при

    Теги телевидение сборная России Гран-при женское катание Rostelecom Cup Юлия Липницкая

    Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая планирует выступить в качестве комментатора на московском этапе Гран-при.

    «Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве», – сказала Липницкая.

    Напомним, что спортсменка завершила карьеру из-за проблем со здоровьем.

    Первый этап Гран-при Rostelecom Cup пройдет в Москве с 20 по 22 октября.

    Очень грустная история Юлии Липницкой. Кто виноват?

    Юлия Липницкая на Играх в Сочи: тогда ей было всего 15

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться