Липницкая будет работать комментатором на московском этапе Гран-при
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая планирует выступить в качестве комментатора на московском этапе Гран-при.
«Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве», – сказала Липницкая.
Напомним, что спортсменка завершила карьеру из-за проблем со здоровьем.
Первый этап Гран-при Rostelecom Cup пройдет в Москве с 20 по 22 октября.
Очень грустная история Юлии Липницкой. Кто виноват?
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.