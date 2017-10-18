Липницкая будет работать комментатором на московском этапе Гран-при

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая планирует выступить в качестве комментатора на московском этапе Гран-при.

«Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве», – сказала Липницкая.

Напомним, что спортсменка завершила карьеру из-за проблем со здоровьем.

Первый этап Гран-при Rostelecom Cup пройдет в Москве с 20 по 22 октября.

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