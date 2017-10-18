Александр Тихонов: «Должен признать, критика руководства «Матч ТВ» и лично Тины Канделаки получилась чрезмерно резкой»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов признал, что критика телеканала «Матч ТВ» и его генерального продюсера Тины Канделаки получилась чрезмерно резкой.

«Изучив все обстоятельства и выслушав аргументы нескольких сторон, я должен признать, что критика руководства канала и лично Тины Канделаки получилась чрезмерно резкой.

Я никогда не оставался равнодушным к происходящему в российском спорте, всегда остро переживал его проблемы. Как и у многих ветеранов спорта и болельщиков, у меня есть вопросы к «Матч ТВ». Мне действительно не нравится повышенное внимание к футболу (хотя ничего не имею против этого вида спорта). Как я люблю повторять: российский футбол спорту не помеха.

Однако мои знакомые с телевидения объяснили, что я субъективен: ведь у канала есть задача – зарабатывать деньги. А футбол – самая популярная игра в России. Но мне хотелось бы видеть в эфире чаще другие дисциплины. Уделив большое внимание критике канала, считаю нужным отметить и позитивные вещи.

Например, мне нравится, как «Матч ТВ» и Дмитрий Губерниев освещают биатлон. Они сделали все для популяризации лучшего зимнего вида спорта, в чем заслуга Димы, его коллег и генерального продюсера канала.

Что касается фильмов об иностранных спортсменов, как мне обьяснили специалисты, на них есть большой спрос, а затраты на эти фильмы невелики. Конечно, хотелось бы видеть больше документальных фильмов про ветеранов российского и советского спорта. Надеюсь, в преддверии зимней Олимпиады в Пхенчхане руководство канала прислушается к моему мнению и пожеланиям ветеранов спорта и восполнит этот пробел.

Коллективу «Матч ТВ» желаю не останавливаться в развитии, продолжать творческие поиски и оптимальный формат вещания, который смог бы заинтересовать различные категории зрителей», – написал Тихонов.

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