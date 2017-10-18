Москва (WTA). Касаткина вышла в 1/4 финала, Веснина, Гаврилова, Младенович выбыли
В среду на Кубке Кремля состоялось российское дерби между Еленой Весниной (3) и Натальей Вихлянцевой.
ВТБ Кубок Кремля
Москва, Россия
16 – 22 октября 2017
Premier
Призовой фонд – 790 208 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 18 октября, 19.09
- Дата проведения
- 18 октября, 13.07
- Дата проведения
- 18 октября, 11.37
- Дата проведения
- 18 октября, 09.05
- Дата проведения
- 18 октября, 10.54
- Дата проведения
- 18 октября, 13.08
- Дата проведения
- 18 октября, 09.05
- Дата проведения
- 18 октября, 14.48
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