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    Москва (WTA). Касаткина вышла в 1/4 финала, Веснина, Гаврилова, Младенович выбыли

    Теги результаты WTA ВТБ Кубок Кремля

    В среду на Кубке Кремля состоялось российское дерби между Еленой Весниной (3) и Натальей Вихлянцевой.

    ВТБ Кубок Кремля

    Москва, Россия

    16 – 22 октября 2017

    Premier

    Призовой фонд – 790 208 долларов

    Крытые корты, хард

    Второй круг

    Наталья Вихлянцева (Россия) Елена Веснина (Россия)
    7:66:4
    Дата проведения
    18 октября, 19.09
    Онлайн матча

     

    Дарья Касаткина (Россия) Катерина Синякова (Чехия)
    6:26:3
    Дата проведения
    18 октября, 13.07
    Онлайн матча

     

    Александра Саснович (Беларусь) Кристина Младенович (Франция)
    6:22:66:2
    Дата проведения
    18 октября, 11.37
    Онлайн матча

     

    Леся Цуренко (Украина) Коко Вандевей (США)
    7:51:66:2
    Дата проведения
    18 октября, 09.05
    Онлайн матча

     

    Ирина Бегу (Румыния) Анастасия Севастова (Латвия)
    6:46:3
    Дата проведения
    18 октября, 10.54
    Онлайн матча

     

    Вера Лапко (Беларусь) Дарья Гаврилова (Австралия)
    6:33:1
    Дата проведения
    18 октября, 13.08
    Онлайн матча

     

    Юлия Гергес (Германия) Юлия Путинцева (Казахстан)
    6:36:3
    Дата проведения
    18 октября, 09.05
    Онлайн матча

     

    Ализе Корне (Франция) Магдалена Рыбарикова (Словакия)
    6:10:0
    Дата проведения
    18 октября, 14.48
    Онлайн матча

     

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