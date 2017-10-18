Москва (WTA). Касаткина вышла в 1/4 финала, Веснина, Гаврилова, Младенович выбыли

В среду на Кубке Кремля состоялось российское дерби между Еленой Весниной (3) и Натальей Вихлянцевой.

ВТБ Кубок Кремля

Москва, Россия

16 – 22 октября 2017

Premier

Призовой фонд – 790 208 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг