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    Шарапова пожертвует прибыль с сайта своих конфет на помощь Пуэрто-Рико

    Теги Мария Шарапова WTA Моника Пуиг

    Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова объявила о том, что пожертвует прибыль с сайта своих конфет Sugarpova на восстановление Пуэрто-Рико.

    Вся прибыль с сайта – начиная с сегодняшнего дня и до конца года – пойдет в пользу кампании, организованной олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг. 

    Остров Пуэрто-Рико пострадал в результате урагана Мария. Пуиг уже собрала более 100 тысяч долларов на восстановление после разрушений. 

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