Шарапова пожертвует прибыль с сайта своих конфет на помощь Пуэрто-Рико

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова объявила о том, что пожертвует прибыль с сайта своих конфет Sugarpova на восстановление Пуэрто-Рико.

Вся прибыль с сайта – начиная с сегодняшнего дня и до конца года – пойдет в пользу кампании, организованной олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг.

Остров Пуэрто-Рико пострадал в результате урагана Мария. Пуиг уже собрала более 100 тысяч долларов на восстановление после разрушений.