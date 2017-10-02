Шарапова пожертвует прибыль с сайта своих конфет на помощь Пуэрто-Рико
Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова объявила о том, что пожертвует прибыль с сайта своих конфет Sugarpova на восстановление Пуэрто-Рико.
Вся прибыль с сайта – начиная с сегодняшнего дня и до конца года – пойдет в пользу кампании, организованной олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг.
Остров Пуэрто-Рико пострадал в результате урагана Мария. Пуиг уже собрала более 100 тысяч долларов на восстановление после разрушений.
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