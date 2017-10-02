КХЛ. «Авангард» в гостях у «Сочи», «Локомотив» — СКА
В регулярном чемпионате КХЛ состоятся 7 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 октября, 12.30, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 2 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.30, «Шайба»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.30, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.30, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.30, «Татнефть-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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