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    КХЛ. «Авангард» в гостях у «Сочи», «Локомотив» — СКА

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Сибирь Локомотив Нефтехимик СКА Автомобилист результаты Динамо Минск КХЛ Барыс Югра Динамо Адмирал Сочи

    В регулярном чемпионате КХЛ состоятся 7 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Адмирал – Автомобилист
    Дата проведения
    2 октября, 12.30, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео

     

    Салават Юлаев – Югра
    Дата проведения
    2 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Нефтехимик – Барыс
    Дата проведения
    2 октября, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
    Онлайн матча Видео

     

    Сочи – Авангард
    Дата проведения
    2 октября, 19.30, «Шайба»
    Онлайн матча Видео

     

    Динамо Минск – Динамо Москва
    Дата проведения
    2 октября, 19.30, «Арена-Минск»
    Онлайн матча Видео

     

    Локомотив – СКА
    Дата проведения
    2 октября, 19.30, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео

     

    Ак Барс – Сибирь
    Дата проведения
    2 октября, 19.30, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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