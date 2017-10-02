Стадион, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Пхенчхана-2018, снесут после Олимпиады
Стадион, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2018 года, построен в Пхенчхане.
Изначально организаторы Игр в целях экономии хотели провести обе церемонии на большом стадионе в другом городе, но жители Пхенчхана выступили против этой идеи.
В итоге было решено возвести временную конструкцию на 35 тысяч зрителей, которая будут снесена по окончании Олимпиады.
Позже на месте стадиона появится музей и другие места для развлечений.
Церемония открытия Игр пройдет 9 февраля 2018 года, церемония закрытия – 25 февраля.
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