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    Стадион, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Пхенчхана-2018, снесут после Олимпиады

    Теги фото открытие Пхенчхан-2018 закрытие

    Стадион, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2018 года, построен в Пхенчхане.

    Изначально организаторы Игр в целях экономии хотели провести обе церемонии на большом стадионе в другом городе, но жители Пхенчхана выступили против этой идеи.

    В итоге было решено возвести временную конструкцию на 35 тысяч зрителей, которая будут снесена по окончании Олимпиады.

    Позже на месте стадиона появится музей и другие места для развлечений.

    Церемония открытия Игр пройдет 9 февраля 2018 года, церемония закрытия – 25 февраля.

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