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    «Уберите это, идиоты!» Дмитрий Губерниев – про пост «Матч ТВ» в соцсети

    Теги телевидение фото Дмитрий Губерниев Евгений Дзичковский Матч ТВ

    Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал пост «Матч ТВ» в инстаграме.

    «Матч ТВ» опубликовал цитату российского бойца ММА Саида-Хамзата Авхадова про сгонку веса: «Вот, знаешь, Гитлер людей мучил? А я себя так же сам мучил».

    «Матч ТВ», вы там совсем ох*ели, что ли? Уберите, идиоты! Друзья, я не сомневаюсь, что баран, который это выложил, понесет наказание. Главное то, что главный редактор сайта считает, что это нормально! Упыри! Я написал их начальнику, а он сказал, что это нормально. Это п*здец!

    Дзичковский сказал, что все нормально. Не перевелись еще... Мне просто стыдно за людей, которые постят такое и работают на национальном спортивном телеканале страны, которая освободила мир от коричневой чумы», – написал Губерниев.

    Рецензия Дмитрия Губерниева на smm «Матч ТВ»

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