Игроки «Баварии» тренировались втайне от Анчелотти

Выяснились некоторые детали работы бывшего главного тренера «Баварии» .

Несмотря на чемпионство в бундеслиге-2016/17 с 15-очковым отрывом, еще в прошлом сезоне защитник Филипп Лам и хавбек критиковали Анчелотти за низкую интенсивность тренировок.

В текущем сезоне проблема резко обострилась. Лидеры команды Мануэль Нойер, и Джером Боатенг посетили с этим вопросом председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге и высказали недовольство.

Отдельные игроки устроили дополнительные тренировки, а когда Анчелотти их запретил – они стали тренироваться за пределами базы клуба втайне от тренера.

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