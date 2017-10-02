Игроки «Баварии» тренировались втайне от Анчелотти
Выяснились некоторые детали работы бывшего главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.
Несмотря на чемпионство в бундеслиге-2016/17 с 15-очковым отрывом, еще в прошлом сезоне защитник Филипп Лам и хавбек Хаби Алонсо критиковали Анчелотти за низкую интенсивность тренировок.
В текущем сезоне проблема резко обострилась. Лидеры команды Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Джером Боатенг посетили с этим вопросом председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге и высказали недовольство.
Отдельные игроки устроили дополнительные тренировки, а когда Анчелотти их запретил – они стали тренироваться за пределами базы клуба втайне от тренера.
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