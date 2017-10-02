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    Геннадий Орлов: «Мне говорят, что в ЦСКА есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные»

    Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Алан Дзагоев Геннадий Орлов

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о финансовом положении ЦСКА.

    «Мне говорят, что финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные. В общем, атмосфера не очень хорошая.

    Гинеру, который построил новый стадион, наверное, тяжеловато это тянуть. У него был бизнес на Украине, но он, судя по всему, рухнул.

    То, что ЦСКА славится семейными отношениями, — это да. Но футбол — это индустрия. Раньше они продавали футболистов, а сейчас Дзагоева не купят — покупателей нет», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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