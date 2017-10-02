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    «Барселона» и «Жирона» присоединились к массовой забастовке в Каталонии и завтра не будут тренироваться

    Теги Барселона примера Испания Жирона политика

    «Барселона» присоединилась к массовой забастовке в Испании, организованной общественным движением Table for Democracy.

    Любая деятельность клуба в течение завтрашнего дня будет приостановлена, тренировки первой и юношеских команд будут отменены.

    К забастовке также присоединился и другой клуб из Каталонии – «Жирона».

    Еще одна команда, представляющая регион, «Эспаньол» не поддержала забастовку в полной мере, но в своем заявлении отметила, что к уважением отнесется к сотрудникам, которые присоединятся к ней. Тренировки команды отменены не будут.

    Решение о забастовке было принято после того, как проведение референдума о независимости Каталонии накануне привело к массовым стычкам его участников и полиции.

    В столкновениях с полицией пострадали более 800 человек.

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