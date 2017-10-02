НХЛ. «Калгари» договорился о переходе Ягра

Нападающий Яромир Ягр продолжит карьеру в .

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, стороны достигли договоренности о заключении однолетнего контракта.

Чех подпишет соглашение с «Флэймс» на 1 миллионов долларов плюс еще один миллион в качестве бонусов.

45-летнему Ягру осталось провести 57 матчей в НХЛ, чтобы превзойти рекорд Горди Хоу по количеству проведенных игр в лиге.

В 82 матчах прошлого сезона за «Флориду» Ягр набрал 46 (16+30) очков.