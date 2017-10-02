Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. «Калгари» договорился о переходе Ягра

    Теги возможные переходы Калгари Яромир Ягр НХЛ

    Нападающий Яромир Ягр продолжит карьеру в «Калгари».

    По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, стороны достигли договоренности о заключении однолетнего контракта.

    Чех подпишет соглашение с «Флэймс» на 1 миллионов долларов плюс еще один миллион в качестве бонусов.

    45-летнему Ягру осталось провести 57 матчей в НХЛ, чтобы превзойти рекорд Горди Хоу по количеству проведенных игр в лиге.

    В 82 матчах прошлого сезона за «Флориду» Ягр набрал 46 (16+30) очков.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться