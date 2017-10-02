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    Болельщики сборной Испании оскорбляли Пике. Тренировка закончилась через 23 минуты

    Теги Барселона Жерар Пике примера Испания сборная Испании болельщики

    Болельщики сборной Испании освистывали защитника «Барселоны» Жерара Пике во время тренировки национальной команды.

    Фанаты пришли на открытую тренировку с плакатами «Пике, ублюдок, убирайся из сборной» и «Пике – out». Полиция отбирала у болельщиков все провокационные баннеры, однако не могла бороться с постоянным свистом.

    Также болельщики освистали главного тренера Хулена Лопетеги, который вызвал Пике в национальную команду.

    В итоге главный тренер сборной Испании досрочно завершил тренировку. Занятие продлилось всего 23 минуты. 

    Напомним, ранее Пике выступал в поддержку референдума в поддержку независимости Каталонии.

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