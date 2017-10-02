Болельщики сборной Испании оскорбляли Пике. Тренировка закончилась через 23 минуты

Болельщики сборной Испании освистывали защитника «Барселоны» во время тренировки национальной команды.

Фанаты пришли на открытую тренировку с плакатами «Пике, ублюдок, убирайся из сборной» и «Пике – out». Полиция отбирала у болельщиков все провокационные баннеры, однако не могла бороться с постоянным свистом.

Также болельщики освистали главного тренера Хулена Лопетеги, который вызвал Пике в национальную команду.

В итоге главный тренер сборной Испании досрочно завершил тренировку. Занятие продлилось всего 23 минуты.

Напомним, ранее Пике выступал в поддержку референдума в поддержку независимости Каталонии.

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