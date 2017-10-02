«Матч ТВ» активно распространял в популярных пабликах мемы о победе «Зенита» над «Спартаком»
Стали известны подробности сотрудничества «Зенита» и телеканала «Матч ТВ».
По информации Sports.ru, сотрудники информационных и тематических департаментов «Матч ТВ» регулярно отправляли «Зениту» отчеты о состоявшихся упоминаниях клуба.
Руководство холдинга настаивало на том, чтобы победы питерского клуба широко освещались в соцмедиа. Когда «Зенит» разгромил «Спартак», приоритетом PR-департамента канала стало распространение мемов об этом в популярных пабликах.
«Зенит» лучше всех работает с болельщиками. И влияет на политику «Матч ТВ»
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