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    Sports.ru

    «Матч ТВ» активно распространял в популярных пабликах мемы о победе «Зенита» над «Спартаком»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия телевидение мемы Матч ТВ

    Стали известны подробности сотрудничества «Зенита» и телеканала «Матч ТВ».

    По информации Sports.ru, сотрудники информационных и тематических департаментов «Матч ТВ» регулярно отправляли «Зениту» отчеты о состоявшихся упоминаниях клуба.

    Руководство холдинга настаивало на том, чтобы победы питерского клуба широко освещались в соцмедиа. Когда «Зенит» разгромил «Спартак», приоритетом PR-департамента канала стало распространение мемов об этом в популярных пабликах.

    «Зенит» лучше всех работает с болельщиками. И влияет на политику «Матч ТВ»

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