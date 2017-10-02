«Матч ТВ» активно распространял в популярных пабликах мемы о победе «Зенита» над «Спартаком»

Стали известны подробности сотрудничества и телеканала «Матч ТВ».

По информации Sports.ru, сотрудники информационных и тематических департаментов регулярно отправляли «Зениту» отчеты о состоявшихся упоминаниях клуба.

Руководство холдинга настаивало на том, чтобы победы питерского клуба широко освещались в соцмедиа. Когда «Зенит» разгромил , приоритетом PR-департамента канала стало распространение мемов об этом в популярных пабликах.

«Зенит» лучше всех работает с болельщиками. И влияет на политику «Матч ТВ»