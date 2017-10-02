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    Арьен Роббен: «Моего сына в молодежной команде тренируют лучше, чем Анчелотти «Баварию»

    Теги Бавария Карло Анчелотти Арьен Роббен бундеслига Германия

    Журналист ESPN Марк Ловелл опубликовал в твиттере цитату полузащитника «Баварии» Арьена Роббена со ссылкой на kicker.

    Голландец подверг критике бывшего главного тренера баварцев Карло Анчелотти, уволенного за плохие результаты.

    «Моего сына в молодежной команде тренируют лучше, чем Анчелотти «Баварию», – сказал Роббен.

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