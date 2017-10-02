Арьен Роббен: «Моего сына в молодежной команде тренируют лучше, чем Анчелотти «Баварию»

Журналист ESPN Марк Ловелл опубликовал в твиттере цитату полузащитника «Баварии» со ссылкой на kicker.

Голландец подверг критике бывшего главного тренера баварцев , уволенного за плохие результаты.

«Моего сына в молодежной команде тренируют лучше, чем Анчелотти «Баварию», – сказал Роббен.

Президент «Баварии» Ули Хенесс: «За последние 5 дней Анчелотти отвернул от себя 5 игроков»