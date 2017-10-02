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    СКА выиграл 17-й матч подряд. До повторения рекорда КХЛ осталась одна победа

    Теги СКА КХЛ

    СКА продлил победную серию до 17 матчей.

    Сегодня СКА на выезде разгромил «Локомотив» (6:1). Питерский клуб продолжает свою победную серию на старте сезона. Рекорд лиги был установлен «Авангардом» в сезоне-2010/11 (18 побед подряд).

    СКА по-прежнему не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. В 17 играх команда тренера Олега Знарка набрала 48 очков.

    4 октября СКА сыграет в Уфе против «Салавата Юлаева».

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