СКА выиграл 17-й матч подряд. До повторения рекорда КХЛ осталась одна победа

СКА продлил победную серию до 17 матчей.

Сегодня СКА на выезде разгромил «Локомотив» (6:1). Питерский клуб продолжает свою победную серию на старте сезона. Рекорд лиги был установлен «Авангардом» в сезоне-2010/11 (18 побед подряд).

СКА по-прежнему не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. В 17 играх команда тренера Олега Знарка набрала 48 очков.

4 октября СКА сыграет в Уфе против «Салавата Юлаева».