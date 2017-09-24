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    «МЮ» хочет идентифицировать личности фанов, певших про пенис Лукаку

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия болельщики Саутгемптон Ромелу Лукаку

    «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление после выездного матча с «Саутгемптоном» (1:0).

    Во время игры болельщики гостей снова исполняли песню про нападающего Ромелу Лукаку. В тексте говорилось, что у бельгийца 24-дюймовый пенис.

    «Манчестер Юнайтед» никоим образом не готов терпеть нелицеприятные скандирования и такое поведение. Клуб и сам футболист четко просили положить конец этому скандированию.

    Клуб проводил работу с соответствующими структурами и с болельщиками, пытаясь искоренить любые формы оскорбительного поведения. «Манчестер Юнайтед» предпримет дальнейшие действия против отдельных лиц, если это продолжится.

    Клуб обсуждает ситуацию с полицией и запросил у «Саутгемптона» записи с видеокамер. «Манчестер Юнайтед» постарается идентифицировать личности тех, кто пренебрег пожеланиями игрока, просившего не исполнять эту песню», – сказано в заявлении

    Главное русскоязычное приложение о «Манчестер Юнайтед»: iOS / Android

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