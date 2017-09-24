Саханович будет тренироваться под руководством Плющенко

Российская фигуристка Серафима Саханович будет тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Серафима Саханович перешла в группу Евгения Плющенко и переехала в Москву», – заявил источник.

С октября 2015 года Саханович работала в группе Евгения Рукавицына, ранее спортсменка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

На счету Саханович два серебра чемпионатов мира среди юниоров, на взрослом чемпионате России прошлого сезона она заняла 12-е место.