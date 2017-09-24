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    Саханович будет тренироваться под руководством Плющенко

    Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Евгений Рукавицын Серафима Саханович переходы

    Российская фигуристка Серафима Саханович будет тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    «Серафима Саханович перешла в группу Евгения Плющенко и переехала в Москву», – заявил источник.

    С октября 2015 года Саханович работала в группе Евгения Рукавицына, ранее спортсменка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

    На счету Саханович два серебра чемпионатов мира среди юниоров, на взрослом чемпионате России прошлого сезона она заняла 12-е место.

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