«Енисей» Аленичева лидирует в ФНЛ, выиграв последние 4 матча с общим счетом 10:0
«Енисей» в 15-м туре ФНЛ обыграл «Крылья Советов» (1:0).
Команда тренера Дмитрия Аленичева продлила победную серию. «Енисей» последовательно обыграл в ФНЛ «Луч-Энергию» (4:0), «Олимпиец» (2:0) и «Крылья Советов» (1:0). В Кубке России красноярская команда победила «Ахмат» (3:0). Таким образом, «Енисей» выиграл последние 4 матча с общим счетом 10:0.
Команда Аленичева возглавляет таблицу ФНЛ. «Енисей» лишь дважды терпел поражение в текущем сезоне. Беспроигрышная серия достигла 12 матчей, если учитывать все турниры.
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