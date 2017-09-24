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    НХЛ. «Питтсбург» встретится с Трампом

    Теги Питтсбург НХЛ Дональд Трамп

    «Питтсбург» сообщил, что отправится на встречу с президентом США Дональдом Трампом. «Пингвинс» посетят белый дом с Кубком Стэнли.

    «Любое согласие или несогласие с политикой президента или повесткой дня может быть выражено другими способами. Однако мы очень уважаем право других людей и команд выражать свое мнение по их усмотрению», – говорится в сообщении команды.

    Ранее сообщалось, что Трамп отменил приглашение в Белый дом для действующих чемпионов НБА «Голден Стэйт». Главные звезды НБА – Стеф Карри и ЛеБрон Джеймс – открыто раскритиковали Трампа за его политику. 

    «Визит в Белый дом был честью до того, как там появился Трамп». Спорт против президента США

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