НХЛ. «Питтсбург» встретится с Трампом

сообщил, что отправится на встречу с президентом США Дональдом Трампом. «Пингвинс» посетят белый дом с Кубком Стэнли.

«Любое согласие или несогласие с политикой президента или повесткой дня может быть выражено другими способами. Однако мы очень уважаем право других людей и команд выражать свое мнение по их усмотрению», – говорится в сообщении команды.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил приглашение в Белый дом для действующих чемпионов НБА «Голден Стэйт». Главные звезды НБА – Стеф Карри и ЛеБрон Джеймс – открыто раскритиковали Трампа за его политику.

«Визит в Белый дом был честью до того, как там появился Трамп». Спорт против президента США