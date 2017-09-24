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    КХЛ. «Трактор» примет «Ак Барс», «Магнитка» против «Сочи»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Металлург Мг Лада Нефтехимик Трактор Автомобилист результаты КХЛ Сочи

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 4 матча. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Трактор – Ак Барс
    Дата проведения
    24 сентября, 14.30, «Арена Трактор»
    Онлайн матча Видео
    Металлург Мг – Сочи
    Дата проведения
    24 сентября, 15.00, «Арена-Металлург»
    Онлайн матча Видео
    Автомобилист – Салават Юлаев
    Дата проведения
    24 сентября, 15.00, «КСК Уралец»
    Онлайн матча Видео
    Лада – Нефтехимик
    Дата проведения
    24 сентября, 16.00, «Лада-Арена»
    Онлайн матча Видео

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

    Соперники СКА недовольны судейством и не скрывают этого

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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