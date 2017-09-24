КХЛ. «Трактор» примет «Ак Барс», «Магнитка» против «Сочи»
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 4 матча.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 сентября, 14.30, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 24 сентября, 15.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 24 сентября, 15.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.00, «Лада-Арена»
Соперники СКА недовольны судейством и не скрывают этого
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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