Андрей Будогосский: «Картинка уважаемого канала «Матч ТВ» не дает понятной картины»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что трансляции на канале не позволяют однозначно оценивать решения арбитров.

Функционер дал комментарии по поводу матча «Спартак» – «Анжи» (2:2), который обслуживал рефери Виталий Мешков.

«Работу Мешкова оцениваю нормально. Он получил положительную оценку.

Какие могут быть нарекания? Та картинка, которую показывает телевидение, уважаемый телеканал «Матч ТВ», не дает никакой понятной картины, что там вообще имело место быть. Говорить по картинке, что судья допустил какую-то ошибку, у меня нет никаких оснований.

Фрагменты, которые были даны в эфире, неубедительны для того, чтобы в чем-то обвинять арбитра», – сказал Будогосский.

«Спартак» открыл счет с пенальти. Представители «Анжи» остались недовольны решением Мешкова назначить одиннадцатиметровый.

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