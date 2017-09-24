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    «Уфу» эвакуировали из отеля перед игрой с «Арсеналом» из-за звонка о бомбе

    Теги премьер-лига Россия происшествия Арсенал Тула Уфа

    Футболисты и тренеры «Уфы» были эвакуированы из отеля незадолго до начала домашней игры с «Арсеналом».

    Команду эвакуировали вследствие телефонного звонка с сообщением о бомбе.

    «Команда пообедала, легли отдохнуть. После отдыха были намечены установка тренера и выезд на игру.

    Внезапно позвонили сотрудники правоохранительных органов, сказали, что срочная эвакуация из-за звонка о бомбе. В итоге объявили тревогу по всему отелю, вывели всех чуть ли не в тапочках.

    По последней информации, команду было решено загрузить в автобус и отвезти на стадион. Администраторы вернутся в отель и привезут вещи. Надеюсь, до игры все это волнение уляжется», – описал ситуацию руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный.

    Главное приложение об «Уфе»: iOS / Android

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