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    Ларри Брукс: «NBC не покажет матчи НХЛ во время Олимпиады, это можно считать средним пальцем Беттмэну»

    Теги рейтинги Гэри Беттмэн телевидение НХЛ Пхенчхан-2018 Ларри Брукс олимпийский хоккейный турнир

    Журналист Ny Post Ларри Брукс сообщил, что канал NBC не будет показывать матчи НХЛ во время Олимпиады-2018. 

    «НХЛ отказывается от Олимпиады, потому что не хочет терять три зимних недели, вы об этом знаете. Но вы, вероятно, не знаете, что канал NBC во время Игр не будет показывать матчи НХЛ на всех своих платформах.

    Это можно считать символическим средним пальцем Гэри Беттмэну и Совету директоров лиги за то, что те не позволили своим игрокам поехать на Игры и лишили NBC хороших рейтингов», – написал Брукс. 

    «Наше соглашение с лигой позволяет менять расписание трансляций, мы можем их добавить. Но на данный момент изменений нет», – сказал вице-президент NBC Group Крис Макклоски.

    Пока неясно, когда именно канал сообщил лиге о своем решении, но похоже, что ей какое-то время не было известно об этом. 

    Игры в Пхенчхане пройдут с 7 по 26 февраля, в прошлом сезоне на платформах NBC за это время было показано 20 матчей НХЛ. 

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