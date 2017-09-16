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    Журналист Питер Весси: «ЛеБрон в 2018 году точно уйдет из «Кливленда» в «Лейкерс»

    Теги возможные переходы Кливленд ЛеБрон Джеймс Лейкерс НБА Питер Весси

    Журналист Питер Весси, пишущий об НБА более 40 лет, заявил, что форвард ЛеБрон Джеймс точно перейдет из «Кливленда» в «Лейкерс» в следующее межсезонье.

    Материал Весси называется «Эксклюзив: ЛеБрон Джеймс следующим летом подпишет контракт с «Лейкерс» в качестве свободного агента».

    «Я публично прекращаю пандемию спекуляций относительно планов ЛеБрона Джеймса на лето 2018 года. Месяцами в медиа говорилось о том, что «Лейкерс» станут бенефициаром талантов Джеймса, когда он выйдет на рынок свободных агентов 1 июля 2018 года.

    Я искореняю все догадки и неопределенность! С уверенностью и однозначно заявляю о том, что ЛеБрон покинет «Кавальерс» во второй раз и присоединится к «Лейкерс», – написал журналист.

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