Смолов забил 4 гола в 4 турах премьер-лиги после травмы

Форвард Федор Смолов забил гол в игре с «Анжи» (5:1).

Нападающий продлил свою результативную серию. Он забил в третьем матче подряд.

Смолов пропустил начало чемпионата премьер-лиги из-за последствий травмы. 20 августа он вышел на замену в матче с «Ростовом» (0:0), а позже оформил дубль в игре с «Динамо» (2:0) и забил по одному голу во встречах с «Уфой» (1:0) и «Анжи» (5:1).

На счету нападающего 4 гола в 4 турах текущего чемпионата. Смолов на 2 мяча отстает от лидеров гонки бомбардиров – форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Спартака» Куинси Промеса.