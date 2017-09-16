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    Смолов забил 4 гола в 4 турах премьер-лиги после травмы

    Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Краснодар

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов забил гол в игре с «Анжи» (5:1).

    Нападающий продлил свою результативную серию. Он забил в третьем матче подряд.

    Смолов пропустил начало чемпионата премьер-лиги из-за последствий травмы. 20 августа он вышел на замену в матче с «Ростовом» (0:0), а позже оформил дубль в игре с «Динамо» (2:0) и забил по одному голу во встречах с «Уфой» (1:0) и «Анжи» (5:1).

    На счету нападающего 4 гола в 4 турах текущего чемпионата. Смолов на 2 мяча отстает от лидеров гонки бомбардиров – форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Спартака» Куинси Промеса.

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