Маргарет Корт: «Если разрешить однополые браки, не станет ни Дня матери, ни Дня отца, ни Пасхи, ни Рождества»

24-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Маргарет Корт на этой неделе была исключена из числа патронов теннисного клуба Коттесло в пригороде австралийского Перта.

Президент клуба Ян Хаттон заявил, что было решено увеличить количество патронов, и Корт не была переутверждена в этом качестве, однако сама 75-летняя Корт назвала шаг «политически мотивированным».

Напомним, Корт, занимающаяся религиозной деятельностью, выступает резко против института однополых браков. В Австралии этой осенью пройдет почтовый опрос населения об их возможной легализации.

«Это печально. Нет никакой свободы слова для тех, кто хочет защитить себя. Грустно, когда страна доходит до такого.

Ян Торп может беспрепятственно защищать свои убеждения, но христиан, на чьей стороне учение Господа, запугивают и принижают. Можно поставить себе в окно знак «Да» (имеется в виду ответ в национальном опросе), и все будет в порядке, но стоит поставить «Нет», тебе в окно полетят кирпичи.

У нас в стране 36 000 однополых пар, что немного в масштабе 25 миллионов. И они имеют право на гражданский союз. Но они хотят разрушить институт брака.

И дело не в самом браке. Это повлияет на христианские школы, на свободу слова. Не будет ни Дня матери, ни Дня отца, ни Пасхи, ни Рождества.

Некоторые говорят, что христианство не должно проникать в политику, но мы же люди. Если мы верим, что брак – это между мужчиной и женщиной, как это сказано в Библии, мы должны иметь право говорить об этом. Это наша сущность. Образ жизни. Это невозможно просто взять и отключить».

Кто такая Маргарет Корт? И в чем ее проблема с геями?

РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР