«Ман Сити» выиграл последние три матча с общим счетом 15:0. Качайте лучшее приложение о клубе!

разгромил «Уотфорд» (6:0) в рамках 5-го тура премьер-лиги.

Команда тренера одержала третью крупную победу подряд.

В конце прошлой недели «Манчестер Сити» обыграл в 4-м туре «Ливерпуль» (5:0), а в среду нанес поражение «Фейеноорду» (4:0) в Лиге чемпионов.

Команда Гвардиолы выиграла последние три матча с общим счетом 15:0.

Почему английская команда возьмет ЛЧ в этом сезоне

Качайте лучшее приложение о клубе: iOS, Android