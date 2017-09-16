«Ман Сити» выиграл последние три матча с общим счетом 15:0. Качайте лучшее приложение о клубе!
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» (6:0) в рамках 5-го тура премьер-лиги.
Команда тренера Хосепа Гвардиолы одержала третью крупную победу подряд.
В конце прошлой недели «Манчестер Сити» обыграл в 4-м туре «Ливерпуль» (5:0), а в среду нанес поражение «Фейеноорду» (4:0) в Лиге чемпионов.
Команда Гвардиолы выиграла последние три матча с общим счетом 15:0.
Почему английская команда возьмет ЛЧ в этом сезоне
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