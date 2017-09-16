Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ман Сити» выиграл последние три матча с общим счетом 15:0. Качайте лучшее приложение о клубе!

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов Хосеп Гвардиола

    «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» (6:0) в рамках 5-го тура премьер-лиги.

    Команда тренера Хосепа Гвардиолы одержала третью крупную победу подряд.

    В конце прошлой недели «Манчестер Сити» обыграл в 4-м туре «Ливерпуль» (5:0), а в среду нанес поражение «Фейеноорду» (4:0) в Лиге чемпионов.

    Команда Гвардиолы выиграла последние три матча с общим счетом 15:0.

    Почему английская команда возьмет ЛЧ в этом сезоне

    Качайте лучшее приложение о клубе: iOS, Android

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться