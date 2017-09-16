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    Бразильский теннисист оштрафован за то, что высмеял узкий разрез глаз у японцев

    Теги Кубок Дэвиса происшествия ITF сборная Японии сборная Бразилии Гильермо Клезар

    Бразильский пятый номер Гильермо Клезар оштрафован ITF на 1 500 долларов с формулировкой «за неспортивное поведение» за жест, изображающий разрез глаз, показанный им в кубковом матче в Японии.

    Федерация тенниса Бразилии опубликовала сообщение, в котором говорится, что 24-летний теннисист не хотел продемонстрировать агрессию или предвзятость, а также «уважает всех людей независимо от расы, цвета кожи или вероисповедания».

    После первого дня встречи Япония – Бразилия за место в Мировой группе в Кубке Дэвиса в Осаке хозяева ведут 2:0. Парный матч в субботу не состоялся из-за дождя.

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