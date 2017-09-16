Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях одолела «Хетафе», «Атлетико» играет с «Малагой»
В 4-м туре испанской примеры «Атлетико» принимает «Малагу», «Барселона» в гостях обыграла «Хетафе» (2:1), а «Реал» – к «Реал Сосьедаду».
Чемпионат Испании
4-й тур
- Дата проведения
- 16 сентября, 14.00, «Сьюдад де Валенсия»
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Леванте –
Фернандес, Постиго, Тоньо, Педро Лопес, Родригес, Лерма (Робер, 46), Кампанья (Дукуре, 82), Барди, Джейсон, Иви Лопес, Алегрия (Саму, 59).
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Валенсия –
Нето, Гарай, Гайя, Монтойя, Мурильо, Солер, Кондогбиа, Парехо, Перейра (Гонсалу Гедеш, 61), Санти Мина (Дзадза, 73), Родриго.
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.15, «Альфонсо Перес»
- Голы:
- 1:0 – 39 Сибасаки, 1:1 – 62 Денис Суарес, 1:2 – 84 Паулиньо.
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Хетафе –
Гуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Фажр, Бергара, Арамбарри (Портильо, 85), Сибасаки (Альваро, 54), Дьедиу (Мора, 71), Молина.
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Барселона –
тер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Ракитич (Паулиньо, 77), Серджи Роберто, Иньеста (Денис Суарес, 46), Бускетс, Дембеле (Деулофеу, 29), Месси, Суарес.
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 16 сентября, 21.45, «Estadio La Peineta»
- Дата проведения
- 17 сентября, 13.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 17 сентября, 17.15, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.30, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 17 сентября, 21.45, «Аноэта»
- Дата проведения
- 18 сентября, 22.00, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 15 сентября, 22.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Гол:
- 1:0 – 53 Гальвес.
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Эйбар –
Дмитрович, Капа, Паулу Оливейра, Гальвес, Хосе Анхель, Бебе (Арбилья, 62), Жордан (Шарлес, 87), Дани Гарсия, Инуи, Кике (Эскаланте, 77), Энрик.
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Леганес –
Куэльяр, Бустинса, Муньос (дос Сантос, 13), Мантовани, Сиовас, Рико, Рамос (Бовю, 61), Брашанац, Пирес, Наранхо (Амрабат, 81), Герреро.
- Предупреждения:
- Брашанац (3), дос Сантос (25), Дани Гарсия (43), Паулу Оливейра (48), Рико (50), Сиовас (63), Герреро (66).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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