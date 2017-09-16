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    Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях одолела «Хетафе», «Атлетико» играет с «Малагой»

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    В 4-м туре испанской примеры «Атлетико» принимает «Малагу», «Барселона» в гостях обыграла «Хетафе» (2:1), а «Реал» – к «Реал Сосьедаду».

    Чемпионат Испании

    4-й тур

    Леванте – Валенсия 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    16 сентября, 14.00, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 31 Родриго, 1:1 – 41 Барди.
    ЛевантеФернандес, Постиго, Тоньо, Педро Лопес, Родригес, Лерма (Робер, 46), Кампанья (Дукуре, 82), Барди, Джейсон, Иви Лопес, Алегрия (Саму, 59).
    ВаленсияНето, Гарай, Гайя, Монтойя, Мурильо, Солер, Кондогбиа, Парехо, Перейра (Гонсалу Гедеш, 61), Санти Мина (Дзадза, 73), Родриго.
    Предупреждения:
    Постиго (3), Парехо (15), Барди (37).
    Хетафе – Барселона 1:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    16 сентября, 17.15, «Альфонсо Перес»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 39 Сибасаки, 1:1 – 62 Денис Суарес, 1:2 – 84 Паулиньо.
    ХетафеГуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Фажр, Бергара, Арамбарри (Портильо, 85), Сибасаки (Альваро, 54), Дьедиу (Мора, 71), Молина.
    Барселонатер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Ракитич (Паулиньо, 77), Серджи Роберто, Иньеста (Денис Суарес, 46), Бускетс, Дембеле (Деулофеу, 29), Месси, Суарес.
    Предупреждения:
    Пике (10), Кала (32), Деулофеу (53), Альба (66), Суарес (73), Суарес (88).
    Бетис – Депортиво
    Дата проведения
    16 сентября, 19.30, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетико – Малага
    Дата проведения
    16 сентября, 21.45, «Estadio La Peineta»
    превью матча онлайн статистика
    Алавес – Вильярреал
    Дата проведения
    17 сентября, 13.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Жирона – Севилья
    Дата проведения
    17 сентября, 17.15, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика
    Лас-Пальмас – Атлетик
    Дата проведения
    17 сентября, 19.30, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Сосьедад – Реал Мадрид
    Дата проведения
    17 сентября, 21.45, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Эспаньол – Сельта
    Дата проведения
    18 сентября, 22.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Эйбар – Леганес 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    15 сентября, 22.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 53 Гальвес.
    ЭйбарДмитрович, Капа, Паулу Оливейра, Гальвес, Хосе Анхель, Бебе (Арбилья, 62), Жордан (Шарлес, 87), Дани Гарсия, Инуи, Кике (Эскаланте, 77), Энрик.
    ЛеганесКуэльяр, Бустинса, Муньос (дос Сантос, 13), Мантовани, Сиовас, Рико, Рамос (Бовю, 61), Брашанац, Пирес, Наранхо (Амрабат, 81), Герреро.
    Предупреждения:
    Брашанац (3), дос Сантос (25), Дани Гарсия (43), Паулу Оливейра (48), Рико (50), Сиовас (63), Герреро (66).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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