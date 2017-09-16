Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гран-при Сингапура. Квалификация. Феттель завоевал поул, Ферстаппен – второй, Риккардо – третий, Квят – 13-й

    Теги результаты Феррари Кими Райкконен Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия Гран-при Сингапура Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Джолион Палмер Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн Эстебан Окон Хаас Макс Ферстаппен Ланс Стролл

    Гран-при Сингапура
    Марина-Бэй, Сингапур
    16 сентября 2017 года
    Квалификация

    Топ-10

    1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.39,491

    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,323

    3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,349

    4. Кими Райкконен («Феррари») +0,578

    5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,635

    6. Валттери Боттас («Мерседес») +1,319

    7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,552

    8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,688

    9. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,907

    10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,565

    Выбыли после второго сегмента:

    11. Джолион Палмер («Рено»)

    12. Серхио Перес («Форс-Индия»)

    13. Даниил Квят («Торо Россо»)

    14. Эстебан Окон («Форс-Индия»)

    15. Ромен Грожан («Хаас»)

    Выбыли после первого сегмента:

    16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

    17. Фелипе Масса («Уильямс»)

    18. Ланс Стролл («Уильямс»)

    19. Паскаль Верляйн («Заубер»)

    20. Маркус Эрикссон («Заубер»)

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться