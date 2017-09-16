Гран-при Сингапура. Квалификация. Феттель завоевал поул, Ферстаппен – второй, Риккардо – третий, Квят – 13-й
Гран-при Сингапура
Марина-Бэй, Сингапур
16 сентября 2017 года
Квалификация
Топ-10
1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.39,491
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,323
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,349
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,578
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,635
6. Валттери Боттас («Мерседес») +1,319
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,552
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,688
9. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,907
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,565
Выбыли после второго сегмента:
11. Джолион Палмер («Рено»)
12. Серхио Перес («Форс-Индия»)
13. Даниил Квят («Торо Россо»)
14. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
15. Ромен Грожан («Хаас»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Фелипе Масса («Уильямс»)
18. Ланс Стролл («Уильямс»)
19. Паскаль Верляйн («Заубер»)
20. Маркус Эрикссон («Заубер»)
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