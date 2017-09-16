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    Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Бернли», «Манчестер Сити» против «Уотфорда»

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    В 5-м туре АПЛ «Манчестер Сити» отправится в гости к «Уотфорду», «Ливерпуль» примет «Бернли», «Тоттенхэм» – «Суонси».

    В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном», а в центральном матче тура «Арсенал» встретится с «Челси».

    Чемпионат Англии

    5-й тур

    Кристал Пэлас – Саутгемптон
    Дата проведения
    16 сентября, 14.30, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Уотфорд – Манчестер Сити
    Дата проведения
    16 сентября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Вест Бромвич – Вест Хэм
    Дата проведения
    16 сентября, 17.00, «Хоторнс»
    превью матча онлайн статистика
    Хаддерсфилд – Лестер
    Дата проведения
    16 сентября, 17.00, «Джон Смитс»
    превью матча онлайн статистика
    Ньюкасл – Сток Сити
    Дата проведения
    16 сентября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Ливерпуль – Бернли
    Дата проведения
    16 сентября, 17.00, «Энфилд»
    превью матча онлайн статистика
    Тоттенхэм – Суонси
    Дата проведения
    16 сентября, 19.30, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика
    Челси – Арсенал
    Дата проведения
    17 сентября, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика
    Манчестер Юнайтед – Эвертон
    Дата проведения
    17 сентября, 18.00, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика
    Борнмут – Брайтон 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    15 сентября, 22.00, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 55 Марч, 1:1 – 67 Серман, 2:1 – 73 Дефо.
    БорнмутБегович, Смит, Фрэнсис, Аке, Дэниэлс, Фрэйзер (Айб, 65), Артер, Серман, Пью, Кинг (Гослинг, 90), Дефо (Афобе, 78).
    БрайтонРайан, Росеньор, Даффи, Данк, Зуттнер, Кнокерт (Искьердо, 76), Стивенс, Проппер, Марч, Гросс (Мюррей, 77), Хемед.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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