Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Бернли», «Манчестер Сити» против «Уотфорда»

В 5-м туре АПЛ «Манчестер Сити» отправится в гости к «Уотфорду», «Ливерпуль» примет «Бернли», «Тоттенхэм» – «Суонси».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном», а в центральном матче тура «Арсенал» встретится с «Челси».

Чемпионат Англии

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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