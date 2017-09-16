Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Бернли», «Манчестер Сити» против «Уотфорда»
В 5-м туре АПЛ «Манчестер Сити» отправится в гости к «Уотфорду», «Ливерпуль» примет «Бернли», «Тоттенхэм» – «Суонси».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном», а в центральном матче тура «Арсенал» встретится с «Челси».
Чемпионат Англии
5-й тур
- Дата проведения
- 16 сентября, 14.30, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Джон Смитс»
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.30, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 17 сентября, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 17 сентября, 18.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 15 сентября, 22.00, «Дин Корт»
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Борнмут –
Бегович, Смит, Фрэнсис, Аке, Дэниэлс, Фрэйзер (Айб, 65), Артер, Серман, Пью, Кинг (Гослинг, 90), Дефо (Афобе, 78).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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